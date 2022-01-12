Индекс РТС в начале основной сессии вырос на 0,38%

Российские банки выдали в 2021 году ипотечные кредиты на рекордные 5,69 трлн рублей

По мнению вице-президента, заместителя руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина, в 2022 году возможно охлаждение рынка ипотеки

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