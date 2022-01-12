Tele2 продлил бесплатный дозвон на горячую линию МИД РФ для помощи россиянам в Казахстане

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Мобильный оператор Tele2 продлил до 19 января включительно возможность бесплатного звонка на горячую линию МИД РФ для россиян по ситуации в Казахстане. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

"Tele2 расширил список бесплатных услуг для абонентов, находящихся в Казахстане. Роумеры могут бесплатно звонить в Россию и Казахстан, отправлять SMS до 19 января включительно. Особые условия действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана клиента. Tele2 также продлевает бесплатный дозвон на горячую линию МИД для помощи россиянам в Казахстане", - говорится в сообщении.

Ранее компания сообщала о том, что звонки на горячую линию МИД РФ стали бесплатными в ночь с 7 на 8 января и будут бесплатными по 14 января включительно.

МТС, "Билайн" и "Мегафон" не устанавливали срок, на который звонок на горячую линию МИД РФ будет бесплатным.

10 января Минцифры РФ сообщило, что нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи людей, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. В республике с 5 января действует режим чрезвычайного положения. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.