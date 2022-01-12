В АТОР заявили, что цены на новогодние туры за рубеж выросли до 60% за год

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Стоимость новогодних туров за рубеж выросла в среднем на 15-60% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Средний рост стоимости зарубежного новогоднего тура составил от 15% до 60%, но при этом на некоторых направлениях цены выросли несущественно", - сказала Ломидзе.

По данным федеральной сети турагентств "1001 тур", средняя стоимость новогоднего тура в Египет составила чуть более 80 тыс. руб. Средний чек пакетного отдыха в Турции на Новый год и каникулы у туроператоров оказался в районе 91-99 тыс. руб. на двоих. По данным Coral Travel, это на 32% выше, чем до пандемии. Средняя стоимость туров в ОАЭ составила 115-160 тыс. руб. В целом по сравнению с допандемийными новогодними праздниками новогодний отдых в ОАЭ подорожал от 25% до 60%, рассказала эксперт.

Средняя стоимость новогодних туров в Доминикану практически не изменилась по сравнению с допандемийным показателем и составила 275-300 тыс. руб. Новогодний тур на Кубу можно было купить в среднем за 210-220 тыс. руб. - это на 15% ниже, чем в прошлом году, и примерно столько же, сколько до пандемии. Средняя стоимость отдыха на Мальдивах на новогодних каникулах, по данным "Русского экспресса" и Space Travel, составила 640 тыс. руб. на двоих. Она выросла в пределах 30% по сравнению с допандемийным периодом в основном из-за повышения цен на авиабилеты, отметила Ломидзе.

По данным "1001 тур", новогодние туры по России подешевели в среднем на 9% по сравнению с допандемийным периодом - до 50 тыс. руб., добавила она.