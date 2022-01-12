СМИ: Таиланд планирует с апреля ввести сбор с иностранных туристов в размере $9

БАНГКОК, 12 января. /ТАСС/. Правительство Таиланда намерено с апреля 2022 года ввести сбор в размере 300 батов (около $9) с иностранных туристов. Об этом в среду сообщила электронная версия газеты Bangkok Post со ссылкой на пресс-секретаря правительства королевства Тханакона Бунконгванчана.

По ее данным, сбор будет включен в стоимость авиабилетов. Кроме того, власти рассматривают вопрос введения сбора для туристов, прибывающих наземным транспортом.

Министерство туризма и спорта Таиланда ожидает рост доходов от туризма до 1,3 - 1,8 трлн батов ($38-53 млрд). В планах правительства привлечь в страну в этом году от 5 до 15 млн иностранных туристов.

Отмечается, что полученные средства будут направлены на развитие туристических направлений и страхование туристов.

В мае 2019 года власти заявляли о планах введения туристического сбора с иностранных гостей для восстановления природных мест. В сентябре 2019 года правительство решило отложить данную идею. В феврале 2020 года Минтуризма вернулось к идее введения налога на фоне массового снижения турпотока из-за пандемии. В мае 2021 года газета Bangkok Post сообщала о планах правительства введения данного сбора в январе этого года.