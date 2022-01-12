Южнокорейский экспорт ИКТ достиг максимального показателя с 1996 года

СЕУЛ, 12 января. /ТАСС/. Южнокорейский экспорт в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) составил в 2021 году $227,6 млрд, что на 24% превышает показатель позапрошлого года. Об этом сообщило в среду министерство науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

В министерстве отметили, что это максимальная цифра с 1996 года, когда начался сбор соответствующей статистики.

Рекорд удалось установить благодаря росту спроса на полупроводники, дисплеи, мобильные телефоны, твердотельные накопители и аккумуляторы. Значительно вырос объем поставок в Китай, Вьетнам, США, ЕС и Японию, указывает министерство.

Южнокорейский импорт в сфере ИКТ в 2021 году составил $135 млрд. В результате профицит торгового баланса достиг $92,6 млрд.