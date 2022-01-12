Резидент "Сколково" разработал устройство для снижения перинатальной смертности

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Компания "Юсонтек", резидент фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ), зарегистрировала в Росздравнадзоре новую версию портативного фетального монитора "Илифия", внедрение которого в систему здравоохранения будет способствовать уменьшению перинатальной смертности в стране. Об этом в среду сообщила пресс-служба фонда.

"Новая модель монитора с сенсорным экраном позволяет представлять параметры мониторинга (кардиотокограммы) как в цифровом, так и в графическом виде. Прибор также оснащен встроенным модемом для передачи данных по мобильной связи, без использования смартфона в качестве коммуникатора", - говорится в сообщении.

В фонде добавили, что "Илифия" может контролировать как одноплодную, так и двуплодную беременность, замеряя сердечные сокращения, двигательную активность и другие параметры. Монитор анализирует результаты и передает их врачу, таким образом позволяет отслеживать состояние беременной женщины в любом месте 24/7. При осложнениях и возникновении нежелательных симптомов прибор помогает врачу оперативно предпринять действия для сохранения беременности.

Клинические испытания прибора проводились в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. Как отметил начальник отдела организации перинатальной помощи Юрий Набережнев, который курировал тестирование, использование прибора оказалось оптимальным для контроля внутриутробного состояния плода в группах высокого риска вне медицинских учреждений.

По словам директора по операционной работе кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково" Владимира Егорова, учитывая частоту проведения процедуры кардиотокографии при патологических состояниях и эпидемиологическую обстановку, возможность обследования в любом удобном месте способна значительно облегчить жизнь многим беременным женщинам.

"Прибор, разработанный и зарегистрированный компанией "Юсонтек", позволит не только проводить фетальный мониторинг на дому, обеспечивая больший комфорт и чувство безопасности будущим мамам, но также поможет врачам не упустить драгоценное время при выявлении патологии беременности", - приводятся в сообщении слова Егорова.