"Ъ": МЭР подготовило проект по поддержке строительной отрасли

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ предложило новый пакет помощи в сфере инфраструктурного строительства для создания гарантий стабильности в условиях роста цен на стройматериалы. Новые инициативы позволят стимулировать "сквозные" проекты в сфере производства стройматериалов, сотрудничать преимущественно с российскими и евразийскими рабочими, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо замминистра Минэкономразвития Владислава Федулова "О рассмотрении обращения трудовых коллективов".

Как сообщает газета, пакет ведомства содержит 11 инициатив, часть из них уже обсуждалась и не нашла поддержки в правительстве.

Ведомство настаивает на минимуме сметной прибыльности стройконтрактов (не менее 25%), постоянном механизме корректировки цены контракта при росте цен на стройматериалы и на авансировании госконтрактов. Последние инициативы не поддержал Минфин - они уже предусмотрены законом о контрактной системе, пишет газета.

Помимо этого, ведомство предлагает ускорить доведение до строителей бюджетных средств при корректировке цен договоров (ранее о проблемах с этим сообщали в деловом и экспертном сообществах). Деньги на это предлагается заложить в резервный фонд правительства. Кроме того, расходы на покрытие издержек из-за роста цен на ресурсы предлагается предусмотреть в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, добавляет "Коммерсантъ".

Одной из мер также должна стать реализация "сквозных проектов" в отрасли по аналогии с протекционистскими мерами в радиоэлектронной промышленности. Речь идет о субсидировании закупок компаний, необходимых для развития новых отечественных производств. Идеи импортозамещения предлагается распространить и на выбор застройщиков, с приоритетом для российских и евразийских подрядчиков без преобладающего найма иностранной рабочей силы, добавляет издание.

Как сообщает газета, проект обсуждался весь 2021 год, ключевой мерой поддержки стала возможность по согласованию с заказчиками увеличивать цены контрактов. Позже ведомства перешли к конструированию постоянных механизмов корректировки строительных контрактов.