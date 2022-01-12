Казахстан планирует ввести дополнительный налог на добычу твердых полезных ископаемых

"Предлагается установление механизма расчета дополнительного размера налога на добычу полезных ископаемых по всем твердым полезным ископаемым с привязкой к конъюнктуре цен. Во-вторых, [предлагается] изъятие части маржи у цепочки производителей и поставщиков нефтепродуктов", - сказал Куантыров на прошедшем в среду первом заседании нового состава правительства.

Согласно предложению министра, изымать часть маржи у производителей и поставщиков нефтепродуктов планируется "посредством увеличения ставок акцизов".

Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что выросли доходы предприятий горнорудного сектора на фоне высоких цен на сырье. Глава государства поручил правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет, предложив крупным горнорудным компаниям широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений.

2 января в некоторых населенных пунктах Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. По данным властей, конституционный порядок в республике восстановлен.

Во вторник Токаев утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Главы МИД, Минобороны и МВД сохранили свои должности, сменились руководители Минэнергетики, Минюста и ряда других ведомств. Токаев поручил новому правительству осуществить масштабные реформы, в том числе в экономическом и банковском секторе.