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Казахстан планирует ввести дополнительный налог на добычу твердых полезных ископаемых

Кроме того, предлагается изымать часть маржи у производителей и поставщиков нефтепродуктов
© Владимир Бугаев/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Новый министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров предложил ввести дополнительный налог на добычу твердых полезных ископаемых.

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"Предлагается установление механизма расчета дополнительного размера налога на добычу полезных ископаемых по всем твердым полезным ископаемым с привязкой к конъюнктуре цен. Во-вторых, [предлагается] изъятие части маржи у цепочки производителей и поставщиков нефтепродуктов", - сказал Куантыров на прошедшем в среду первом заседании нового состава правительства.

Согласно предложению министра, изымать часть маржи у производителей и поставщиков нефтепродуктов планируется "посредством увеличения ставок акцизов".

Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что выросли доходы предприятий горнорудного сектора на фоне высоких цен на сырье. Глава государства поручил правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет, предложив крупным горнорудным компаниям широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений.

2 января в некоторых населенных пунктах Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. По данным властей, конституционный порядок в республике восстановлен.

Во вторник Токаев утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Главы МИД, Минобороны и МВД сохранили свои должности, сменились руководители Минэнергетики, Минюста и ряда других ведомств. Токаев поручил новому правительству осуществить масштабные реформы, в том числе в экономическом и банковском секторе.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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