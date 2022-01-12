Минфин направит на покупку иностранной валюты и золота 585,9 млрд рублей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Минфин РФ с 14 января по 4 февраля направит на покупку иностранной валюты и золота 585,9 млрд рублей, то есть по 36,6 млрд рублей ежедневно. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 585,9 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 14 января 2022 года по 4 февраля 2022 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 36,6 млрд рублей", - поясняется в сообщении.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2022 года в размере 493,2 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2021 года составило 92,7 млрд рублей.

С 7 декабря 2021 года по 13 января 2022 года объем покупки валюты предполагался на уровне 502 млрд рублей или по 22,8 млрд рублей в день.