Инвестиции в сферу транспортировки в Свердловской области возрастут в 1,5 раза за три года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Инвестиции в сферу транспортировки и хранения в Свердловской области с 2022 по 2024 годы составят почти 73,8 млрд рублей, что более чем в полтора раза превышает вложения за последние три года. Данные опубликованы в индивидуальном плане инвестиционного развития Свердловской области на официальном интернет-портале правовой информации.

"Итого по разделу "Транспортировка и хранение" - 2022 год - 29,517 млрд рублей, 2023 год - 27,09 млрд рублей, 2024 год - 17,19 млрд рублей", - говорится в документе, также уточняется, что за последние три года суммарно в эту сферу направили почти 43,6 млрд рублей.

В течение трех лет инвестиции планируется направить в том числе на строительство транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Уральский" в Екатеринбурге и моста через Нижнетагильский пруд, второй этап возведения транспортной развязки на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги Екатеринбурга. Также 15 млрд рублей направят на реализацию инвестпроектов, находящихся на данный момент на стадии формирования.

Также около 110 млрд рублей в ближайшие три года направят в сферу строительства региона, в том числе на строительство жилого района "Солнечный" и жилого комплекса "Клевер Парк" в Екатеринбурге, строительство новых микрорайонов в городе Верхней Пышме, капремонт фасадов жилых домов, расположенных на гостевом маршруте в Екатеринбурге, а также объектов государственной, муниципальной собственности и реставрацию объектов культурного наследия. Аналогичную сумму направили на эту сферу за прошедшие три года.