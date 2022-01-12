Завод по производству медицинского кислорода запустят на Архангельском ЦБК

АРХАНГЕЛЬСК, 12 января. /ТАСС/. Завод по производству сжиженного медицинского кислорода в течение месяца будет запущен на базе Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК), сообщил в среду ТАСС глава Архангельской области Александр Цыбульский. Как отметил губернатор, в связи с распространением штамма "омикрон" коронавирусной инфекции в регионе ожидается рост заболеваемости.

"Исходя из анализа ситуации с распространением нового штамма "омикрон" в мире, у нас есть все основания полагать, что в ближайшее время мы можем ожидать существенный рост заболевших и у нас в регионе. Поэтому мы готовимся именно к такому сценарию развития эпидобстановки, - сказал Цыбульский. - Дополнительно на базе Архангельского ЦБК планируем к запуску завод по производству сжиженного медицинского кислорода. Рассчитываем, что в течение месяца он сможет начать работу".

В настоящее время в рамках федерального финансирования в регионе закупаются и готовятся к монтажу четыре промышленных кислородных концентратора. Они предназначены для медучреждений в удаленных районах области и, в том числе, будут использоваться как резервные источники снабжения кислородом.

На базе бывшего Самойловского роддома в Архангельске, где сейчас разворачивается ковидный госпиталь, идет монтаж кислородных сетей и электропроводки. Порядка 150 млн будут направлены на приобретение аппаратов ИВЛ, аппаратов УЗИ, кроватей, тумбочек, кислородных концентраторов - то есть всего того, что позволит в целом бороться с пандемией. "И, конечно, дополнительно идет закупка лекарственных препаратов, как тех, которые используются амбулаторно, так и для стационарного звена, - создаем неснижаемый запас", - добавил губернатор.

В настоящее время в регионе развернуто 1 667 специализированных коек для пациентов с коронавирусом. "Оперативно мы можем развернуть по всей области не меньше тысячи коек в случае необходимости", - отметил Цыбульский.

В Архангельской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 125 212 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки - 145 случаев. 114 964 человека выздоровели, зафиксировано 2 011 летальных исходов.

Ситуация с "омикроном"

Как в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в России выявлено порядка 698 случаев заражения штаммом "омикрон". Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что число случаев заражения штаммом "омикрон" в России за новогодние праздники выросло втрое, до 305.