ВЦИОМ: россияне потратили на празднование Нового года на 25% больше, чем в прошлом году

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Россияне потратили в среднем около 23 тыс. рублей на празднование Нового года, что на 25% больше, чем год назад. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на его сайте.

"В этом году на празднование Нового года россияне потратили в среднем 22 802 рубля - на 25% больше, чем в прошлом году (17 161 руб.). Из этой суммы на новогодний стол ушло в среднем 7 643 рубля, а на подарки друзьям и близким - 8 458 рублей", - говорится в сообщении.

По данным ВЦИОМ, треть россиян (30%) получили от близких и друзей в подарок конфеты, спиртные напитки или деликатесы. Парфюмерию, косметику или бижутерию получил каждый пятый респондент (22%). Для 15% подарком стали деньги. Совсем ничего не получили в подарок 18% опрошенных.

Порядка 78% россиян удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы, каждый пятый опрошенный (20%) остался недоволен прошедшими праздниками.

В новогодние каникулы россияне ходили в гости (38%), гуляли на природе (31%), работали или провели все праздники дома (по 23%), ходили на каток, катались на лыжах, санках (22%), ездили на дачу (17%), ходили с детьми на представления, елки, в кино (13%), ходили в театр, на концерт, в кино (10%).

Инициативный опрос ВЦИОМ проведен 10 января 2022 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.