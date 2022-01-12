МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Объем вылова в РФ в 2021 году вырос на 1,5% по сравнению с показателем за 2020 год и составил рекордные 5,05 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"По предварительным данным отраслевой системы мониторинга, российские рыбаки завершили год с опережением 2020 года в 1,5% - во всех бассейнах Российской Федерации и за пределами российских вод добыто более 5,05 млн тонн", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Росрыболовстве, этот показатель также оказался выше рекордного вылова 2018 года, когда отечественные рыбаки впервые преодолели планку в 5 млн тонн (рекордный показатель с 1992 года). "Общими усилиями, несмотря на вызовы и ограничения, связанные с пандемией, мы достигли хорошего результата. Рыбаки переориентировались на внутренний рынок, а также быстро диверсифицировали экспортные поставки, что позволило не снижать темпы вылова по основным объектам помысла", - сказал глава Росрыболовства Илья Шестаков, слова которого приводятся в сообщении.

Вместе с тем, глава Росрыболовства обратил внимание, что данные предварительные, уточненная статистика будет представлена на отчетной коллегии ведомства в апреле. Он добавил, что весомый вклад в общий вылов 2021 года обеспечили лососевая путина, добыча тихоокеанской сельди, возобновление масштабного промысла каспийской кильки, увеличение по треске и пикше в Северном бассейне и шпрота - в Азово-Черноморском бассейне. "Важно, что растет показатель освоения неквотируемых объектов - такую задачу мы ставим на ежегодной основе. Под них также необходим новый флот и развитие береговой переработки. Особенно сейчас это актуально для Каспия", - сказал Шестаков.

По данным Росрыболовства, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыт основной объем рыбы и морепродуктов - 3,55 млн тонн. В том числе добыто 539 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 238,74 тыс. тонн или на 80% превышает уровень 2020 года и на 8,2% больше уровня 2019 года. Нарастили выловы рыбаки Северного бассейна - почти на 8%, до 541,3 тыс. тонн и Волжско-Каспийского бассейна - на 18%, до 100,5 тыс. тонн. В Западном рыбохозяйственном бассейне добыто 78,63 тыс. тонн, в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне - 64 тыс. тонн.

В ведомстве пояснили, что прибавку к вылову обеспечил отечественный рыбопромысловый флот за пределами российских вод. В зонах иностранных государств, открытой части Мирового океана и конвенционных районах прирост добычи составил 7% и достиг 657,3 тыс. тонн.