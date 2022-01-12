Медианная зарплата в России выросла на 17% в 2021 году

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Медианная зарплата в массовых профессиях в 2021 году увеличилась на 17% и составила в среднем 35 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитическим центром "Авито Работа".

"За прошедший год заработная плата в массовых профессиях в среднем увеличилась на 17%. Если в 2020 году медианная зарплата составляла 30 тыс. рублей, то в 2021 году работодатели уже предлагали в среднем 35 тыс. рублей", - говорится в тексте исследования.

По данным исследования, максимальный рост заработной платы отмечается в группах профессий "Автомобильный бизнес" (25%), "Транспорт, логистика" (19%), "Строительство" (13%). Рост зарплатного предложения отмечается и в группе профессий "Управление персоналом" (40 тыс. рублей).

При этом низкие заработные платы наблюдаются в сфере продаж (30 тыс. рублей), искусства и развлечений, охраны и безопасности (по 28 тыс. рублей), страхования (27 тыс. рублей), образования (25 тыс. рублей). Медленно растут зарплаты в группах профессий "Консультирование", "Бухгалтерия и финансы" (7%), "Продажи" (3%).

Медианная зарплата - зарплата половины россиян, работающих на крупных и средних предприятиях.