Путин: качество жизни миллионов россиян зависит от реализации программы газификации

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Качество жизни миллионов граждан России зависит от реализации программы социальной газификации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, попросив правительство и "Единую Россию" продолжать активно участвовать в работе по этому направлению.

"Работа [по газификации] очень важная. Я прошу и правительство, и "Единую Россию", и вообще общественные организации в целом подключиться самым активным образом. Мы с вами понимаем, от этого зависит качество жизни миллионов наших граждан", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства по видеосвязи.

Он добавил, что предложения по теме, представленные участниками совещания, в частности вице-премьером Александром Новаком и секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, "безусловно, будут поддержаны".