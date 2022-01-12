Число кибератак на корпоративные сети в мире выросло на 50% в 2021 году

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Количество кибератак на корпоративные сети в 2021 году в мире увеличилось на 50% в сравнении с 2020 годом. Об этом ТАСС сообщили в компании Check Point Research (CPR).

"В прошлом году CPR зафиксировал увеличение числа кибератак на корпоративные сети на 50% в неделю по сравнению с 2020 годом. Исследователи отметили, что пик атак был в декабре (925 нападений на организацию в неделю) - можно предположить, что это произошло из-за эксплуатации Log4J", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что самый высокий процент кибератак наблюдался в Европе (рост на 68% по сравнению с 2020 годом). Также хакеры совершали атаки на организации Африки, где рост атак составил 13%, Азиатско-Тихоокеанского региона - увеличение на 25%, а также на организации Латинской Америки (+38%) и Северной Америки (+61%)

Среди наиболее атакуемых отраслей в мире первое место занял сектор образования и исследований (рост на 75%), а далее идут организации из сферы здравоохранения (+71%), IT-провайдеры (увеличение на 67%), организации из сферы коммуникаций (рост на 51%) и организации из государственной и оборонной сферы (+47%).

"Мы отметили пик атак в конце года, в основном из-за попыток использования уязвимости Log4J. Новые методы проникновения и способы уклонения от обнаружения значительно облегчили хакерам реализацию их планов. Больше всего тревожит то, что некоторые ключевые социальные секторы попали в список наиболее атакованных. Государственные организации, компании из сфер образования и здравоохранения вошли в пятерку самых атакуемых отраслей в мире. Я ожидаю, что эти цифры только увеличатся в 2022 году. Злоумышленники продолжат внедрять новые инструменты и методы для проведения кибератак, особенно с использованием программ-вымогателей", - отметил менеджер по сбору данных об угрозах в Check Point Software Technologies Омер Дембински.