Турчак предложил Путину ввести нулевой размер оплаты газа для работы Вечных огней

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в среду предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести нулевой размер оплаты газа, поступающего к мемориалам с Вечным огнем.

"Владимир Владимирович, еще одна тема, связанная с газом, - это Вечные огни в наших регионах, муниципалитетах. Газ на них поставляется как ПАО "Газпром", так и независимыми поставщиками", - сказал Турчак на совещании президента РФ с членами правительства.

При этом, продолжил сенатор, "порядок работы Вечных огней четко не определен". "В результате это уже несколько раз приводило к случаям, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены. В ручном режиме мы эти вопросы оперативно решали. Однако, очевидно, что требуется системное решение", - считает он.

"Предлагаем на нормативном правовом уровне установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней", - сказал Турчак, отметив, что речь идет о небольших суммах и с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером данный подход согласован.

"Вопросы, которые здесь прозвучали, и предложения, которые сформулированы, безусловно, будут поддержаны", - отреагировал на это Путин.