ЦБ сообщил об интересе нескольких стратегических инвесторов к покупке банка "Открытие"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Банк России получил несколько сообщений от стратегических инвесторов о намерении участвовать в процедурах по реализации акций банка "Открытие". При этом регулятор по-прежнему рассматривает вариант проведения IPO (первичное публичное предложение акций) как возможный способ продажи акций "Открытия", сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ РФ.

"Банк России получил несколько сообщений от стратегических инвесторов о намерении участвовать в процедурах реализации акций ПАО "Банк "ФК Открытие". Учитывая размер и сложность рассматриваемой сделки, требуется время, чтобы детально изучить поступившие предложения. При этом, как мы ранее отмечали, публичное размещение "Открытия" по-прежнему остается одним из вариантов стратегии выхода", - отметили в ЦБ.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что крупнейший банк Италии Unicredit в течение этой недели может начать проводить due diligence (всесторонний анализ бизнеса) банка "Открытие".

"Принимая во внимание конфиденциальность процесса, связанного с оценкой возможных путей реализации акций ПАО Банк "ФК Открытие", мы не комментируем сообщения, появляющиеся в средствах массовой информации, о наличии или отсутствии возможного интереса, проявленного тем или иным потенциальным инвестором", - отметили в пресс-службе ЦБ РФ. Там также заверили, что своевременно сообщат о следующих шагах в рамках реализации акций "Открытия".

Продажа "Открытия"

В начале декабря 2021 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ пока продолжает работу по выяснению интереса стратегических инвесторов к покупке банка "Открытие". Она отмечала, что тема со стратегическим инвестором пока не закрыта, но регулятор также рассматривает и выход "Открытия" на IPO.

В начале августа Банк России объявил о начале подготовки к продаже акций банка "Открытие". Регулятор принимал сообщения заинтересованных лиц, намеренных принять участие в процедурах реализации акций банка, с 11 октября по 22 октября 2021 года.