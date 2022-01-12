Нилов: норму об индексации пенсий на 8,6% нужно распространить на выплаты с 1 января

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что норму об индексации пенсий на 8,6% следует распространить и на выплаты с 1 января 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%.

"Считаю, что эту норму нужно распространять задним числом с 1 января текущего года, потому что пенсии уже проиндексированы на 5,9%, соответственно, в конце декабря прошлого года отдельная часть неработающих пенсионеров уже получила пенсии за даты в январе из-за праздников", - сказал он ТАСС в среду.

Парламентарий отметил, что для реализации предложения президента можно использовать несколько механизмов. "Либо поправкой ко второму чтению к тем законам, которые регулируют пенсионное законодательство, принятые ранее в первом чтении. В комитете [Госдумы по соцполитике] они есть. Либо отдельным законопроектом, но это будет дольше", - сказал он.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 5,9% с 1 января 2022 года, в среднем они выросли до 18 521 рублей. Эта мера затронула 30,78 млн человек. Расходы Пенсионного фонда России на выплату всех страховых пенсий, в том числе пенсий по старости, оцениваются в 8,1 трлн рублей в 2022 году. Как отмечал ранее президент, инфляция по итогам 2021 года может превысить 8%. В этой связи на ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.