В Кремле переадресовали в мэрию Петербурга вопрос о создании парка "Тучков буян"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал властям Санкт-Петербурга вопрос о подробностях создания в городе парка "Тучков буян".

"Лучше всего спрашивать мэрию Санкт-Петербурга, все-таки речь идет о Питере", - ответил Песков на вопрос о судьбе и планах создания парка.

Ранее в СМИ появилась информация якобы об отказе от проекта в пользу первоначального плана построить на указанном месте объекты судебного квартала. При этом начальник управления информации администрации губернатора Санкт-Петербурга Инна Карпушина сообщила ТАСС, что проект обустройства общественного пространства будет включать создание парка с фонтанным комплексом, реконструкцию набережной, строительство подземного перехода и общедоступного паркинга.

"Насколько мне известно, там есть планы и по суду, но и парк тоже там будет, вот что мне известно. Поэтому в случае реализации, а мы надеемся, что этот проект будет реализован, нет никаких сомнений, что горожане получат прекрасный современный парк", - добавил Песков.

Идея создания новой культурной зоны - арт-парка на набережной Малой Невы - была предложена губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в апреле 2019 года. Арт-парк с концертным, театральным и выставочным комплексами и оранжереей предполагалось разместить на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами планировалось отвести под прогулочную зону, которая продолжится до Петропавловской крепости.

Во время конкурса концепций арт-парка экспертное жюри определило победителем архитектурное бюро "Студия 44" (Россия, Санкт- Петербург) с командой West 8 (Нидерланды, Роттердам). По итогам общественного обсуждения для парка выбрано название "Тучков буян", связанное с историей этой местности, где в XVIII веке располагались пеньковые склады.