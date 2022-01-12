Новая авиакомпания на Камчатке увеличит парк до 12 самолетов в течение трех-четырех лет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Камчатка", которая в августе 2021 года получила сертификат эксплуатанта и пока имеет в своем авиапарке один самолет, планирует в течение трех-четырех лет увеличить парк до 12. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Александр Стеблин.

"Сейчас у авиакомпании один легкий одномоторный самолет Cessna Grand Caravan EX на девять пассажирских мест, в течение трех-четырех лет предполагается увеличить парк до 12 таких машин. В планах "Камчатки" приступить к обслуживанию регулярных авиарейсов между населенными пунктами полуострова уже в ближайшее время, а также к выполнению перевозок почты и грузов, санитарных полетов и выполнению других авиационных работ", - рассказал Стеблин.

Ранее пресс-служба государственной транспортной лизинговой компании сообщала, что в 2022 году новая региональная авиакомпания получит три новых самолета. Планируется также, что в перспективе авиакомпания будет выполнять рейсы по туристическим маршрутам полуострова.