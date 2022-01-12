Россельхознадзор запретил ввоз животноводческой продукции из Казахстана

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Россельхознадзор с 12 января вводит запрет на ввоз животных и продукции животноводства из Казахстана из-за ухудшения эпизоотической обстановки по ящуру. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи с ухудшением на территории Казахстана эпизоотической обстановки по инфекции вирусом ящура с 12 января 2022 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Казахстана следующей продукции: восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых животных", - отмечается в сообщении.

Кроме того, вводится запрет на ввоз генетического материала сырого мяса и мясопродукции, молока и молочной продукции, шерсти, волос, щетины, трофеев, кишечного сырья, шкур и кожи, кормов и кормовых добавок животного и растительного происхождения, бывшее в употреблении оборудование для содержания и убоя животных. Также запрещен транзит с территории Казахстана по территории Российской Федерации живых животных, восприимчивых к ящуру.