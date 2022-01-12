Суд в Воронеже не удовлетворил жалобу корпорации Roshen

ВОРОНЕЖ, 12 января. /ТАСС/. Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд в Воронеже оставил без удовлетворения жалобу кондитерской корпорации Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко на начисление ее Липецкой фабрике более 400 млн рублей налогов и штрафов. Об этом говорится в материалах, размещенных в среду на сайте суда.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Как следует из материалов дела, корпорация Roshen оспаривала решение Арбитражного суда Липецкой области, который признал законным решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области о доначислении Липецкой фабрике Roshen налогов и штрафов на сумму более 400 млн рублей. По данным суда, в ходе выездной налоговой проверки Липецкой кондитерской фабрики Roshen за 2013 год налоговым органом были собраны доказательства получения организацией необоснованной налоговой выгоды в виде завышения вычетов по НДС (налог на добавленную стоимость) и расходов по налогу на прибыль организаций при строительстве кондитерской фабрики в селе Косыревке под Липецком. "Это повлекло доначисление налогов, пени и штрафов в общей сумме 400 290 102,76 рублей, в том числе и за четвертый квартал 2013 года", - говорится в материалах дела.

История вопроса

Липецкая фабрика Roshen ведет шесть дел о начислении ей НДС при строительстве производства в Косыревке Липецкого района Липецкой области, которое вела нижегородская научно-производственная фирма "Металлимпресс". Корпорация Roshen ведет процессы с 2015 года, когда ей было предложено доплатить почти 285,9 млн рублей НДС за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей. С тех пор оспариваемая по шести делам общая сумма выросла до 1 млрд рублей.

Дело Roshen

Корпорация Roshen является одним из активов бывшего президента Украины Петра Порошенко, она включает несколько кондитерских фабрик, которые расположены в Киеве, Кременчуге, Виннице, а также в Клайпеде (Литва) и компанию Bonbonetti Choco (Венгрия). Компания производит в год около 450 тыс. тонн продукции 350 видов кондитерских изделий.

В 2015 году в отношении ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами. Басманный суд Москвы наложил арест на имущество фабрики в Липецке, а именно на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тыс. кв. м. Все сотрудники этой фабрики уволены, производство закрыто.