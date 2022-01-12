"Газпром нефть" может привлечь партнера в проект в ХМАО после ухода Repsol

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. "Газпром нефть" приобретет доли испанской Repsol в проектах "Евротэк-Югра" и " АСБ Гео" в ХМАО, консолидируя 100% активов, сообщила компания журналистам.

Таким образом, компания подтвердила информацию о том, что Repsol продает последние активы в России, о чем ранее сообщал ТАСС.

"Завершение сделок планируется в первом квартале 2022 года", - сообщили в "Газпром нефти" и добавили, что прорабатывают "различные сценарии дальнейшего развития активов, в том числе с привлечением другого партнера".

"Евротэк-Югра" владеет шестью лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу в Ханты-Мансийском автономном округе, в том числе - на разработку двух месторождений им. Рауля-Юрия Эрвье и им. Белкина. "АСБ Гео" владеет лицензией на геологическое изучение участка "Карабашский-10" в Ханты-Мансийском автономном округе, пояснили в компании.

Ранее источники ТАСС сообщали, что Repsol продаст эти активы "Газпром нефти" за €30 млн, что в 10 раз меньше инвестированного в проекты. Официально эту информацию стороны не комментировали.

По данным ТАСС, в периметр компании "Евротэк-Югра" входят несколько лицензионных участков площадью 5,2 тыс. кв. км в ХМАО. В 2013 г. на первом и втором Карабашском участках было открыто месторождение имени Эрвье (Оурьинское), его извлекаемые запасы оцениваются почти в 24 млн тонн нефти. Ранее "Газпром нефть" оценивала ресурсный потенциал участков Карабашской зоны в 420 млн тонн нефтяного эквивалента.