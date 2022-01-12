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Переговоры по торговле и финансам будут в центре визита президента Ирана в РФ

Официально даты визита не были обнародованы

ТЕГЕРАН, 12 января. /ТАСС/. Переговоры по заключению соглашений в области торговли и финансов станут центральной темой предстоящего визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Россию. Об этом сообщил заместитель руководителя совместной ирано-российской торговой палаты Камбиз Миркарими.

"Поездка президента Раиси в Москву очень важна, - приводит в среду агентство IRNA его слова. - Одна из особенностей предстоящего визита иранского президента Эбрахима Раиси - в его ходе пройдут переговоры на самом высоком уровне по заключению соглашений в области торговли и финансов. Мы надеемся, что эти переговоры достигнут успеха в развитии двустороннего экономического сотрудничества".

Со ссылкой на свои источники IRNA отмечает, что визит Раиси в Москву состоится в ближайшие дни. Официально даты визита не были обнародованы.

В конце прошлого года официальный представитель правительства исламской республики Бахадари Джахроми сообщил, что президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Россию в начале 2022 года по приглашению президента России Владимира Путина.

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