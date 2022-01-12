Роспатент в декабре выдал патент на создание вакцины от COVID-19 с низкой аллергенностью

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) в декабре 2021 года выдала патент на производство вакцины от коронавируса с низкой аллергенностью Санкт-Петербургскому НИИ вакцин и сывороток. Об этом сообщила член Научно-технического совета (НТС) Роспатента Татьяна Эриванцева на пресс-конференции в ТАСС.

"Интересным был конец прошлого года, потому что в декабре произошел какой-то взрыв, уникальная ситуация. В декабре мы выдали три патента на вакцины против ковида", - сказала Эриванцева. "Это институт Гамалеи - получил патент на детскую вакцину, которую можно использовать от месяца для маленьких детей", - добавила она.

По ее словам, также был выдан патент на вакцину, разработанную российской биотехнологической компанией "Биокад".

"Еще одна, третья вакцина - это разработка Санкт-Петербургского института вакцин, который входит в систему Федерального института медико-биологических проблем. Она несколько иная - она пептидная", - сказала Эриванцева.

Она уточнила, что разработчики препарата заявляют, что вакцина "обладает низкой аллергенностью".