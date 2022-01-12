СМИ: китайская компания построит газовую электростанцию в Боливии

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Китайская инженерная компания Sinohydro Bureau 4 подписала контракт на сумму 53,4 млн юаней ($8,4 млн) на строительство газовой электростанции в Боливии. Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа.

Отмечается, что газовая электростанция станет частью металлургического комплекса в боливийском городе Санта-Крус. Этот завод рассчитан на производство около 194 тыс. тонн стали в год. Как отмечает Синьхуа, после выхода металлургического предприятия на проектируемую мощность, Боливия сможет вдвое снизить расходы на закупку стали из-за рубежа. Это позволит также увеличить производство собственной металлопродукции, что даст толчок развитию строительной индустрии этого латиноамериканского государства, резюмировало агентство.