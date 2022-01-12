СМИ: DiDi разместит акции в Гонконге во втором квартале 2022 года

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 января. /ТАСС/. Сервис для заказа такси международной китайской компании DiDi Chuxing ведет переговоры с Гонконгской фондовой биржей (HKEX) о первичном публичном размещении своих акций (IPO) во втором квартале текущего года. Об этом в среду сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, представители DiDi провели предварительные переговоры с Гонконгской фондовой биржей перед подачей заявки на листинг. В зависимости от ситуации DiDi может разместить свои акции в Гонконге уже во втором квартале 2022 года.

30 июня 2021 года DiDi начала торговать акциями на бирже Нью-Йорка. В начале июля управление по кибербезопасности КНР распорядилось удалить онлайн-сервис заказа такси DiDi из магазинов приложений в связи с незаконным сбором конфиденциальной информации пользователей. В декабре руководство DiDi заявило, что компания проведет процедуру делистинга на Нью-Йоркской фондовой бирже и взамен разместит свои акции на бирже Гонконга.

DiDi Chuxing - крупнейший сервис автомобильных перевозок в Китае, основанный в 2012 году, выкупивший местное отделение американской Uber и практически полностью контролирующий этот рынок на территории КНР.