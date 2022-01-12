Объем заготовки мяса оленя от частников на Ямале увеличился в шесть раз за два года

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Оленеводы-частники в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) сдали 482 тонны мяса по итогам кампании по заготовке оленины в 2021 году, что более чем в шесть раз превышает показатели двухлетней давности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Традиционно основной объем заготовок приходится на сельскохозяйственные организации - ими сдано более 739 тонн оленины. Уже второй год подряд наблюдается существенное увеличение объемов заготовок от частного сектора - 482 тонны, тогда как в 2019 году оленеводы-частники сдали 78 тонн мяса. Положительная динамика стала результатом введения в 2020 году новых региональных мер поддержки оленеводов", - цитирует пресс-служба заместителя директора окружного департамента АПК Любовь Охман.

Всего в 2021 году на 15 комплексах региона заготовлено более 2,1 тыс. тонн оленины. На убой было сдано свыше 54 тыс. голов оленей, средний убойный вес одной туши - 40 кг. В январе заготовку мяса продолжат на четырех убойных комплексах, расположенных на территории Приуральского, Надымского и Тазовского районов.

На Ямале с 2020 года по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова реализуется механизм господдержки отрасли, направленный на увеличение доходов оленеводов. Для всех хозяйств, вне зависимости от формы собственности, при непосредственной сдаче животных на убойные комплексы закупочная цена составляет не менее 450 рублей за килограмм мяса категории "свободная реализация" и не менее 150 рублей за килограмм мяса категории "промышленная переработка". На убой принимаются только идентифицированные олени, прошедшие обязательные ветеринарные профилактические процедуры.

На Ямале обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей - свыше 760 тыс.