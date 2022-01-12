"Молдовагаз" проинформировала правительство об угрозе приостановки поставок газа

КИШИНЕВ, 12 января. /ТАСС/. Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" проинформировало правительство Молдавии о финансовых трудностях и новой угрозе приостановки поставок газа "Газпромом" из-за невыполнения финансовых обязательств молдавской стороной. Как информирует в среду пресс-служба правительства, этот вопрос обсуждался накануне на заседании правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Молдовагаз" проинформировала комиссию, что поставщик больше не допустит отрицательных финансовых отклонений и о существующем риске прекращения поставок природного газа, если платежи не будут производиться в соответствии с договорными условиями", - говорится в сообщении.