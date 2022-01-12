Резидент ТОР "Бурятия" создаст в Улан-Удэ кондитерскую фабрику

УЛАН-УДЭ, 12 января. /ТАСС/. Резидент Территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" - компания "Кондитерский цех "Березка" инвестирует более 100 млн рублей в создание в Улан-Удэ кондитерской фабрики, где в качестве сырья будут использоваться, в том числе местные дикоросы. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе мэрии.

"В городе реализуется инвестпроект - строительство кондитерской фабрики по производству тортов с использованием дикоросов. В 2021 году инвестор получил статус резидента ТОР "Бурятия", действующее предприятие по выпуску кондитерских изделий будет расширено и оснащено современным оборудованием", - сообщили в пресс-службе.

Открытие фабрики планируется в 2023 году.

"Кондитерский цех "Березка" работает в Улан-Удэ с 2017 года, предприятие производит несколько десятков наименований тортов и пирожных по оригинальным рецептам и технологиям. При этом используются местные дикоросы: облепиха, брусника, клюква, трава саган-дали и другие ингредиенты.

ТОР "Бурятия" создана в 2019 году, ее резидентами стали 12 компаний, которыми заявлены проекты с общим объемом инвестиций в размере 10,6 млрд рублей.