Белорусские торговые сети будут делать 10% скидку на социально значимые товары

МИНСК, 12 января. /ТАСС/. Белорусские торговые сети возьмут на себя часть социальных обязательств и будут предоставлять 10%-ную скидку на социально значимые товары уязвимым категориям населения.

Это следует из соглашения о скидках на социально значимые товары для отдельных групп населения, которое подписали в среду министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов и представители 16 крупных белорусских торговых сетей, сообщает агентство БелТА.

"Впервые реализуем подобное соглашение, это общий подход государства и бизнеса к поддержке уязвимых категорий населения. За последнее время продовольствие выросло в цене, ситуация по январю показывает, что стоимость сельхозпродукции и продовольствия продолжает расти, - сказал Богданов. - Населению надо помогать справляться с этим, поэтому решили, что на социально значимые товары уязвимым категориям населения будет предоставлена 10%-ная скидка".

Среди торговых сетей, подписавших соглашение, - ООО "Санта Ритейл", ООО "Евроторг", ЗАО "Доброном" ("Копеечка", "Маяк"), ОДО "Виталюр", ООО "БелМаркетКомпани", ИУП "БелВиллесден ("Гиппо"). Как ожидается, список магазинов, которые будут предоставлять скидки на социально значимые товары для уязвимых категорий населения, будет расширяться.

По словам исполнительного директора Ассоциации розничных сетей республики Натальи Шаблинской, прошлый год был сложным, были потеряны некоторые участники рынка, но остались самые крепкие, надежные. "С ними и заключаем соглашение. Надеюсь, для уязвимых категорий граждан оно станет благом, возможностью приобрести необходимый товар с максимальной скидкой", - сказала она.

Кроме того, 30 декабря прошлого года министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило государственное регулирование цен на социально значимые товары до апреля 2022 года. В перечне социально значимых товаров более 20 позиций. В него входят молочная и мясная продукция, крупы, сахар, рыба, овощи и фрукты, макаронные изделия, детское питание. Ранее ценовое регулирование на социально значимые товары вводилось каждые три месяца.