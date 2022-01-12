Экспорт говядины из России в 2021 году вырос в 2 раза

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Экспорт говядины из России в 2021 году вырос почти в два раза, конины - в шесть раз. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"За 12 месяцев 2021 года из России за рубеж отправлена 31 тыс. тонн говядины - почти в 2 раза больше, чем за 2020 год, когда этот показатель составлял 15,9 тыс. тонн", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, основным покупателем этого вида мяса стал Китай, куда поставлено 20,1 тыс. тонн говядины, что в 2,3 раза больше, чем в предыдущем году (8,7 тыс. тонн). В числе главных импортеров российского мяса крупного рогатого скота в 2021 году также Казахстан, закупивший 2,2 тыс. тонн продукции. Экспорт туда вырос в 2 раза, с 1,05 тыс. тонн. Первую тройку стран, в которые Россия поставила наибольшие объемы говядины, замыкает Саудовская Аравия. Экспорт в эту страну в 2021 году составил 2 тыс. тонн, объемы отправок увеличились на 18% (за 12 месяцев 2020 года в Саудовскую Аравию поставлена 1,7 тыс. тонн).

Экспорт свинины увеличился на 7%. За 2021 год поставки за рубеж составили 124 тыс. тонн. В 2020 году этот показатель был равен 115,4 тыс. тонн. Основной импортер российской свинины - Вьетнам - закупил 53,2 тыс. тонн этого мяса, что на 8% больше, чем в 2020 году (49 тыс. тонн). Экспорт на территорию Украины, второго по закупкам российской свинины импортера, остался примерно на уровне прошлого года и составил 32,3 тыс. тонн. Отправки в Белоруссию выросли на 34% - с 19,3 тыс. тонн до 26,1 тыс. тонн.

Растут и экспортные поставки конины. Отправки за рубеж этого вида мяса увеличились в 6 раз с 224 тонн в 2020 году до 1,4 тыс. тонн в 2021 году. Главный покупатель - Казахстан, туда отправлено 1,3 тыс. тонн продукции. В 2020 году в эту страну было поставлено всего 177 тонн конины. Кроме того, за 2021 год на экспорт поставлено 73,8 тыс. тонн готовых мясных продуктов, что на 33% выше, чем в 2020 году (55,2 тыс. тонн). Традиционно высокими в 2021 году были объемы экспорта мяса птицы и субпродуктов. За рубеж отправлено 287,5 тыс. тонн (в 2020 году - 298,7 тыс. тонн). Ведущие покупатели - Китай - 121,7 тыс. тонн, и Украина - 38,7 тыс. тонн. В целом экспорт мясной продукции вырос с 579 тыс. тонн в 2020 году до 585 тыс. тонн в 2021 году.