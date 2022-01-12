Число сельхозорганизаций в России за пять лет сократилось с 36 тыс. до 34,4 тыс.

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Количество сельскохозяйственных организаций в России с 2016 года сократилось с 36 тыс. до 34,4 тыс. Об этом свидетельствуют предварительные итоги сельскохозяйственной микропереписи, проведенной Росстатом с 1 по 30 августа 2021 года.

По данным ведомства, сильнее всего сокращение коснулось сельхозорганизаций, относящихся к малым и микропредприятиям. Число малых сельхозорганизаций сократилось с 7,1 тыс. в 2016 году до 6,5 тыс. в 2021 году, микропредприятий - с 17,2 тыс. до 14,4 тыс. При этом число сельхозорганизаций, не относящихся к малым предприятиям, за пять лет выросло с 7,6 тыс. до 9,6 тыс.

По предварительным данным, сократилось также число крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и некоммерческих товариществ. Так, количество фермеров сократилось со 136,7 тыс. до 102,4 тыс., ИП - с 38 тыс. до 20,8 тыс., некоммерческих товариществ - с 75,9 тыс. до 72,2 тыс.

При этом площадь сельскохозяйственных угодий на один объект переписи выросла как среди сельхозорганизаций, так и среди фермерских хозяйств. Среди сельхозорганизаций показатель увеличился с 2,5 тыс. га до 3,4 тыс. га., среди фермерских хозяйств - с 256,3 га до 476,8 га.

Предыдущая Всероссийская сельскохозяйственная перепись прошла в 2016 году. В соответствии с законом, Росстат проводит микроперепись на основе выборки не менее 30% объектов сельскохозяйственной переписи не позднее, чем через пять лет после проведения "большой" переписи. Окончательные результаты сельскохозяйственной микропереписи будут опубликованы до конца 2022 года, уточнили в Росстате.