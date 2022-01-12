Qiwi приобретает SaaS-платформу "Таксиагрегатор"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Компания Qiwi сообщила о приобретении предоставляющей платежные решения и инструменты анализа данных для таксопарков и водителей такси платформы "Таксиагрегатор". Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания Qiwi plc объявила сегодня о приобретении SaaS-платформы "Таксиагрегатор", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что доля в проекте была обеспечена еще на этапе запуска за счет ранних инвестиций, и теперь дочерняя компания группы Qiwi Qiwi Technologies LLC приобрела платформу и прочую интеллектуальную собственность с последующей передачей клиентской базы и переходом команды проекта. В результате сделки компания получила в собственность 80% доли Qiwi Technologies LLC, 20% принадлежат основателю "Таксиагрегатора" Александру Мерзликину, который продолжит развитие проекта и дальнейший запуск продуктов на рынке такси внутри команды Qiwi.

Уточняется, что сделка была одобрена советом директоров, ее закрытие запланировано на первый квартал 2022 года.

Сделка является частью стратегии компании по дальнейшему развитию ценностного предложения в платежном сегменте для самозанятых и послужит основой для внедрения новых продуктов с добавленной стоимостью, направленных на переход от "поставщика платежных решений" к "экосистеме полного цикла для такси", добавили в Qiwi.

"Это стратегически важная для нас сделка. Мы верим, что она поможет укрепить наши лидирующие позиции на рынке и заложить прочную основу для будущего роста. Рынок такси - одна из наших ключевых ниш для самозанятых, которая быстро растет благодаря всеобщей цифровизации платежей и быстрому росту такси-агрегаторов, в основном использующих безналичные платежи. Мы считаем, что более глубокая интеграция наших решений поможет ускорить рост группы, обогатит наше ценностное предложение как для таксопарков, так и для их водителей, а также принесет дополнительную стоимость нашим акционерам", - приводятся в сообщении слова CEO группы Qiwi Андрея Протопопова.

В свою очередь основатель и CEO проекта "Таксиагрегатор" Александр Мерзликин отметил важность сохранения фокуса на потребностях клиента. "Благоприятный бизнес-климат, наш опыт и инфраструктура позволяют ставить амбициозные цели. Чрезвычайно важно обладать такими предпосылками и сохранять фокус на потребностях клиента, как это организовано в Qiwi, чтобы иметь возможность кратно увеличить бизнес", - добавил он.

О платформе

"Таксиагрегатор" - это SaaS-платформа, которая предоставляет платежные решения и инструменты анализа данных для таксопарков и водителей такси. Сервис помогает снизить затраты таксопарков, обеспечивая бесплатную автоматизацию полного цикла расчетов с водителями, снизить текучесть водителей и получить о них ценную информацию - рейтинги в агрегаторах, историю предыдущих заказов и поездок и т. д. Платформа позволяет водителям отслеживать заработанные средства и историю заказов по всем агрегаторам в режиме реального времени с использованием удобного интерфейса. Оплата от клиентов поступает водителю через единый канал. Водитель при этом получает мгновенные выплаты после каждой поездки.