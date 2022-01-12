{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Газпром" сообщил об исторически низких запасах газа в ПХГ Европы

В сообщении компании говорится, что Европа подняла из ПХГ больше половины газа
© AP Photo/Frank Augstein

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, а отбор из них уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году, говорится в сообщении "Газпрома".

На эту тему
Запасы уменьшаются, цены растут. Что происходит на газовом рынке Европы
Запасы уменьшаются, цены растут.

"Запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений", - сказано в сообщении.

При этом, из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины объема газа, закачанного в прошлом году, отмечает "Газпром". Так, на 10 января отбор достиг 55,6% или 26,6 млрд куб. м газа.

По данным Gas Infrastructure Europe, общая наполненность европейских ПХГ 10 января опустилась до 50,88% и сейчас составляет 54,93 млрд кубометров - почти на 18 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.

Теги
Газпром
Подмосковье получит около 250 новых автобусов до конца января
Автобусы начнут перевозить пассажиров от остановок, где сейчас наблюдается высокая нагрузка
Читать полностью