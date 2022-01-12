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Литва претендует на открытие специализированного центра ЕС по борьбе с отмыванием денег

Министр финансов балтийской республики заявила, что страна "располагает для этого достаточным кадровым потенциалом"

ВИЛЬНЮС, 12 января. /ТАСС/. Власти Литвы выражают пожелание, чтобы специализированный центр Евросоюза по борьбе с отмыванием денег был открыт в Вильнюсе. Об этом в среду во время встречи со своим ирландским коллегой Паскалем Донохью, являющимся также председателем Еврогруппы, заявила министр финансов балтийской республики Гинтаре Скайсте.

"Литва выразила пожелание, чтобы такая структура появилась в Вильнюсе. Мы располагаем для этого достаточным кадровым потенциалом", - заявила она журналистам.

Литва, по словам Скайсте, является одной из немногих стран региона, которые хотели бы принять центр ЕС по борьбе с отмыванием денег. "В регионе Северных стран, государств Вышеградской группы мы были одними из немногих желающих открыть у себя такой центр", - сказала глава Минфина Литвы.

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