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ВВП Италии вырос в 2021 году на 6,2%

Итальянская ассоциация предпринимателей Confcommercio сообщила, что восстановление потребительских расходов происходит медленнее, чем прогнозировалось

РИМ, 12 января. /ТАСС/. Рост экономики Италии в 2021 году составил 6,2%, при этом потребительские расходы увеличились на 5,1%. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе итальянской ассоциации предпринимателей Confcommercio.

Отмечается, что восстановление потребительских расходов происходит медленнее, чем прогнозировалось. Ряд секторов по-прежнему сильно страдает от пандемии: в частности, потребительские расходы в сфере ресторанного и гостиничного секторов снизились на 27,3% и 34,8% соответственно по сравнению с 2019 годом.

В документе указывается, что возвращение потребительских расходов к допандемийным уровням произойдет в Италии не ранее 2023 года.

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