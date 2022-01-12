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Новый глава Мининформа Казахстана заявил о важности союзнических отношений с Россией

По словам Аскара Умарова, ведомство планирует создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом

НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Аскар Умаров, занявший в новом правительстве Казахстана пост министра информации и общественного развития, заявил о важности союзнических отношений с Россией и приверженности принципам дружбы народов.

"Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны. Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями", - написал он в среду в Facebook.

По словам Умарова, ведомство планирует создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом. "Готов вместе работать для общей пользы", - отметил министр.

Он также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о якобы его резких высказываниях в адрес России и русскоязычных граждан. "Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе к общим датам как, например, День Победы и так далее", - пояснил глава ведомства.

Умаров родился в 1976 году в Алма-Ате, окончил университет "Туран" по специальности международные экономические отношения. Несколько лет занимал должность руководителя казахстанского государственного информационного агентства Казинформ. До назначения на пост министра был заместителем главы ведомства.

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