ТСS Group приобрела долю в швейцарском сервисе в сфере криптоактивов Aximetria

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. ТСS Group - головная структура Тинькофф банка - приобрела долю в финансовом сервисе в области криптоактивов Aximetria.com, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Aximetria будет развиваться в рамках международной экспансии Tinkoff Group с соблюдением всех требований юрисдикций международного присутствия. Детали сделки будут раскрыты в соответствии с принятыми стандартами раскрытия в годовой отчетности группы", - прокомментировали в пресс-службе, подтвердив, что ТСS Group стала владельцем доли Digital Horizon в сервисе Aximetria.com.

Согласно опубликованным Aхimetria GmbH данным, в ноябре 2021 года ТСS Group приобрела 4 449 обыкновенных акций по 100 швейцарских франков за ценную бумагу. Акционерный капитал Aximetria GmbH составил 534 700 швейцарских франков. Также на сайте Aхimetria сообщается, что Aximetria GmbH является частью международной инфраструктуры TCS Group Holding PLC.

Aximetria GmbH - швейцарский финансовый сервис, предоставляющий криптоуслуги для частных и корпоративных клиентов в Европе, Азии, Южной Америке и регионе СНГ. Компания основана в начале 2018 года, головной офис находится в городе Цуг.