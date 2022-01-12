Продажи новых автомобилей в России в 2021 году выросли на 6%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Объем продаж новых автомобилей в РФ в 2021 году вырос на 6%, до 1,8 млн шт., производства - на 10%, до более чем 1,5 млн машин, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. Выпуск легковых автомобилей вырос на 8%, отметил он.

"По предварительным данным, за 2021 год производство автомобилей в РФ превысило 1,5 млн шт., что на 10% больше показателя 2020 года. В частности, рост производства в сегменте легковых автомобилей составил порядка 8%. Продажи новых автотранспортных средств на российском рынке за 2021 год составили 1,8 млн шт. - это более чем на 6% превышает результаты 2020 года", - сказал министр.

Мантуров отметил, что сохранить положительную динамику помогли меры стимулирования локализации и поддержки спроса на произведенные в России автомобили.

По представленной ранее в среду оценке "Автоваза", российский авторынок по итогам 2021 года вырос на 5%, до 1,68 млн машин. "Автоваз" в 2021 году увеличил продажи автомобилей на российском рынке на 2%, до 350,7 тыс. шт. По данным АЕБ, за 11 месяцев 2021 года продажи автомобилей выросли на 6,9%, до 1,4 млн шт. АЕБ ожидает, что в этом году существующий негативный тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся.

В декабре Мантуров говорил, что ожидает роста производства автомобилей в России по итогам 2021 года на 7%, несмотря на продолжающийся дефицит полупроводников. Дефицит новых автомобилей в продаже в России может сохраниться в первой половине следующего года, считает он.

По словам министра, оперативно оценивать ситуацию на автомобильном рынке позволяет система электронных паспортов транспортных средств, которая показывает эти данные в реальном времени.