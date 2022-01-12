СМИ: Город Вэньчан на Хайнане сформирует передовой кластер аэрокосмических технологий

ХАЙКОУ /Китай/, 12 января. /ТАСС/. Власти китайского города Вэньчан на северо-востоке острова Хайнань планируют сформировать высокотехнологичный отраслевой кластер для реализации передовых аэрокосмических проектов. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

По его сведениям, данный вопрос обсуждался на заседании городского собрания народных представителей - органа, который обеспечивает исполнение конституции, законов и административно-правовых актов, а также курирует вопросы планирования социально-экономического развития. На новой индустриальной площадке, в частности, появятся производственные объекты по созданию коммерческих ракет и спутников.

"После завершения строительства будет сформирована база развития коммерческих аэрокосмических проектов, которая позволит осуществлять сборку ракет среднего класса нового поколения и тестировать их", - заявил исполняющий обязанности мэра Вэньчана Лю Чун.

Как он уточнил, в 2021 году администрация города активно поддерживала контакты с профильными предприятиями, многие из которых вскоре разместят производство на территории этого кластера. По словам чиновника, местные власти собираются ускорить строительство звездного городка, создать музей космонавтики и парк, посвященный исследованию просторов Вселенной, организовать подготовку профессиональных специалистов в аэрокосмической сфере, продвигать международные проекты по изучению спутниковых данных.

Стартовая площадка в Вэньчане - одна из четырех космических гаваней КНР и единственное место в стране, где технические условия позволяют выводить на орбиту CZ-7A ("Чанчжэн-7-а") - самую длинную (60,7 м) ракету национальной разработки. Другие китайские носители нового поколения, которые в стране способен запускать только Хайнань, - CZ-8 ("Чанчжэн-8"), CZ-5 ("Чанжчэн-5") и CZ-5B ("Чанжчэн-5-бэ"). Они наиболее массивные (870 и 837,5 тонны соответственно) из всех аналогов, разработанных в Китае. Космодром - популярная достопримечательность, которая в 2021 году привлекла свыше 8 млн туристов, потративших в ходе посещения 6 млрд юаней (более $942 млн по текущему курсу).