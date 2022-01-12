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СМИ: Город Вэньчан на Хайнане сформирует передовой кластер аэрокосмических технологий

По данным портала "Чжунго синьвэньван", на новой индустриальной площадке появятся производственные объекты по созданию коммерческих ракет и спутников

ХАЙКОУ /Китай/, 12 января. /ТАСС/. Власти китайского города Вэньчан на северо-востоке острова Хайнань планируют сформировать высокотехнологичный отраслевой кластер для реализации передовых аэрокосмических проектов. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

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По его сведениям, данный вопрос обсуждался на заседании городского собрания народных представителей - органа, который обеспечивает исполнение конституции, законов и административно-правовых актов, а также курирует вопросы планирования социально-экономического развития. На новой индустриальной площадке, в частности, появятся производственные объекты по созданию коммерческих ракет и спутников.

"После завершения строительства будет сформирована база развития коммерческих аэрокосмических проектов, которая позволит осуществлять сборку ракет среднего класса нового поколения и тестировать их", - заявил исполняющий обязанности мэра Вэньчана Лю Чун.

Как он уточнил, в 2021 году администрация города активно поддерживала контакты с профильными предприятиями, многие из которых вскоре разместят производство на территории этого кластера. По словам чиновника, местные власти собираются ускорить строительство звездного городка, создать музей космонавтики и парк, посвященный исследованию просторов Вселенной, организовать подготовку профессиональных специалистов в аэрокосмической сфере, продвигать международные проекты по изучению спутниковых данных.

Стартовая площадка в Вэньчане - одна из четырех космических гаваней КНР и единственное место в стране, где технические условия позволяют выводить на орбиту CZ-7A ("Чанчжэн-7-а") - самую длинную (60,7 м) ракету национальной разработки. Другие китайские носители нового поколения, которые в стране способен запускать только Хайнань, - CZ-8 ("Чанчжэн-8"), CZ-5 ("Чанжчэн-5") и CZ-5B ("Чанжчэн-5-бэ"). Они наиболее массивные (870 и 837,5 тонны соответственно) из всех аналогов, разработанных в Китае. Космодром - популярная достопримечательность, которая в 2021 году привлекла свыше 8 млн туристов, потративших в ходе посещения 6 млрд юаней (более $942 млн по текущему курсу).

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