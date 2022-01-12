Правительство Украины взяло под контроль цены на продукты

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Правительство Украины распорядилось ввести государственное регулирование цен на большую группу продуктов питания. Такое решение кабмин принял в среду на своем заседании.

"Предельный уровень надбавки не должен превышать 10% во время действия карантина", - отмечается в постановлении.

В документе указывается, что за последний год в стране значительно выросли цены на продукты, в частности гречневая крупа подорожала на 23,8%, сахар - на 34,9%, пшеничная мука - на 15,4%, макаронные изделия - на 18,4%, молоко - на 9,2%, подсолнечное масло - на 48%, яйца - на 11,5%, птица - на 26,9%, сливочное масло - на 12,3%. Цены именно на эти продукты государство теперь берет под контроль. В пояснительной записке указывается, что такими мерами правительство сможет "стабилизировать ценовую ситуацию". В кабмине объяснили рост цен "колоссальным ростом тарифов на газ".

Кроме того, правительство приняло распоряжение "О мерах по мониторингу и анализу цен и состояния товарных рынков" и поручило Государственной службе статистики обеспечить ежедневный мониторинг потребительских цен на товары по перечню и предоставлять министерству экономики соответствующую информацию до 16:00 (17:00 мск) отчетного дня. В перечень вошло 30 позиций. Среди них - мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия из мягких сортов пшеницы, хлеб ржано-пшеничный, крупа гречневая, крупа овсяная, пшено, свинина, говядина, птица (тушки куриные), молоко пастеризованное жирностью до 2,6%, масло сливочное жирностью от 72% до 82,5% включительно, сметана жирностью до 15% включительно, яйца куриные категории С1, масло подсолнечное, сахар, капуста белокочанная, лук репчатый, свекла, морковь, картофель.