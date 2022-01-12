Строительство очистных сооружений в Ингушетии оценили в 2,6 млрд рублей

МАГАС, 12 января. /ТАСС/. Очистные сооружения и канализационный коллектор намерены построить в Ингушетии в 2022 году. Стоимость строительства предварительно составляет более 2,6 млрд рублей в рамках госпрограммы, сообщили в пресс-службе Минстроя региона.

"В 2022 году в Сунже будет начато строительство очистных сооружений, канализационного коллектора и насосной станции перекачки сточных вод. Объект контрактной стоимостью свыше 2,6 млрд рублей будет возводится в течение нескольких лет в рамках реализации государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" и призван решить вопрос отведения загрязненных сточных вод в Сунже, Карабулаке и Троицком", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на стадии завершения находится разработка проектно-сметной документации, согласно которой производительность очистных сооружений будет составлять 16 тыс. куб. м в сутки.

"При проектировании комплексов биологической очистки городских сточных вод необходимо учитывать неравномерность поступления объемов сточных вод на очистку. В целях оптимизации технологического процесса предусмотрен поэтапный ввод в эксплуатацию отдельных технологических линий очистных сооружений", - передает пресс-служба слова министра строительства и ЖКХ региона Микаила Балахоева.

В пресс-службе добавили, что отсутствие системы водоотведения ухудшает бытовые условия населения. "Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний <...> и влияет на экологическую обстановку в республике", - подчеркнули в ведомстве, отметив, что сумма финансирования проекта пока неизвестна.

По данным Минстроя региона, всего в республике построено 6 очистных сооружений канализации. Износ основного оборудования составляет 85%. Очистные сооружения канализации находятся в ветхом состоянии.