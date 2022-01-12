Сирия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании в сфере экономики

БЕЙРУТ, 12 января. /ТАСС/. Сирия и Китайская Народная Республика (КНР) подписали в Дамаске меморандум о взаимопонимании в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь". Об этом сообщило в среду информационное агентство САНА.

По его данным, меморандум был подписан главой Комиссии по планированию и международному сотрудничеству Сирии Фади аль-Халилом и послом КНР в Дамаске Фен Бяо. Согласно меморандуму, Сирия присоединится к проектам "Экономический пояс Шелкового пути" (ЭПШП) и "Морской шелковый путь XXI века".

По заявлениям сирийской стороны, "этот шаг откроет новые горизонты сотрудничества с Китаем и рядом других стран - участников инициативы в таких областях, как торговля, технологии и культурный обмен".

Меморандум также включает основные цели, принципы и направления дальнейшего взаимодействия со странами-партнерами в рамках инициативы.

"Один пояс - один путь"

Инициатива китайского руководства "Один пояс - один путь" объединяет проекты "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской шелковый путь XXI века", выдвинутые в сентябре 2013 года. Она предполагает заключение двусторонних меморандумов о сотрудничестве с государствами, расположенными на транспортных евразийских маршрутах, вдоль которых будут выстраиваться "экономические коридоры развития".

Первый форум "Один пояс - один путь" прошел в Пекине в мае 2017 года. В нем приняли участие 29 глав государств и правительств, а также руководители крупных международных организаций. На данный момент к данной инициативе уже присоединились более 150 стран и международных организаций.