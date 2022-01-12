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Норвегия начала принимать заявки на субсидии экологическим проектам с РФ на 2022 год

Получить поддержку смогут проекты, касающиеся региона Баренцева моря

ХЕЛЬСИНКИ, 12 января. /ТАСС/. Норвегия начала прием заявок на выдачу субсидий совместным норвежско-российским проектам в области экологии на 2022 год. Об этом сообщило в среду норвежское министерство по вопросам климата и окружающей среды.

"Целью схемы субсидирования является содействие сотрудничеству с Россией в области окружающей среды с особым упором на взаимный обмен опытом и навыками", - говорится в сообщении министерства. Получить поддержку смогут проекты, касающиеся региона Баренцева моря.

Речь идет, в частности, о проектах сотрудничества между экологическими организациями двух стран, проектах, направленных на борьбу с загрязнением природы региона, в том числе на решение наиболее актуальных для него вопросов экологии, а также на борьбу с изменением климата.

Прием заявок открыт до 15 февраля, их могут подавать представители государственного и частного сектора, общественных организаций. Претендовать на поддержку могут проекты продолжительностью до трех лет.

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