Подмосковье получит около 250 новых автобусов до конца января

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 12 января. /ТАСС/. Порядка 250 автобусов получит Московская область для увеличения автопарка и решения вопросов ожидания транспорта в проблемных территориях, около 200 из них предоставит Москва. Об этом сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

"Москва передала Московской области 200 автобусов, это решение принято. Это автобусы большого класса, особо большого класса, среднего класса. Исправность автобусов - 100%, поэтому мы рассчитываем, что эти автобусы максимально быстро выйдут к нам на линию", - сказала Кротова.

Как отмечается в презентации к выступлению Кротовой, первая партия из 16 автобусов выйдут на маршруты 12-13 января. Они начнут перевозить пассажиров от остановок, где сейчас наблюдается высокая нагрузка: ЖК "Пригород Лесное" и ЖК "Государев дом" в Ленинском округе, а также по маршрутам во Власихе, Лобне и Люберцах.

Также она рассказала, что до конца января ожидается поставка 50 автобусов на маршруты в городском округе Домодедово.

По словам Кротовой, ежедневно на маршрутах Подмосковья курсируют более 8,2 тыс. автобусов.