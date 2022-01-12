"Талибан" принял бюджет Афганистана объемом $509,4 млн на ближайшие три месяца

КАИР, 12 января. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) одобрило государственный бюджет объемом порядка $509,4 млн на ближайшие три месяца, то есть до наступления нового года по афганскому календарю (21 марта по григорианскому календарю). Об этом сообщается в среду на сайте афганского министерства финансов.

"Кабинет министров "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства - прим. ТАСС) утвердил бюджет на последние три месяца 1400 года по солнечной хиджре: джеди (22 декабря - 20 января по григорианскому календарю - прим. ТАСС), дальва (21 января - 19 февраля), хут (20 февраля - 20 марта). Общий объем бюджета составляет 53,9 млрд афгани ($509,4 млн по текущему курсу - прим. ТАСС), из которых 49,2 млрд афгани ($465 млн) - обычный бюджет, а 4,7 млрд афгани ($44,4 млн) - бюджет развития", - указано в заявлении ведомства.

Ранее сформированное талибами временное правительство постановило, что финансовый год в стране будет начинаться с 21 марта. По их словам, теперь афганский бюджет формируется без учета зарубежной финансовой помощи.

Несмотря на принимаемые радикалами меры, экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной. По данным ООН, в настоящее время 22,8 млн афганцев (все население страны - около 39 млн человек) постоянно недоедают, а 8,7 млн жителей голодают. Это происходит во многом из-за того, что талибы имеют доступ лишь к 0,1% (из $9,4 млрд) афганских госрезервов, поскольку их значительная часть заморожена США. Руководство "Талибана" уже несколько раз обращалось к Вашингтону с просьбой разморозить средства, однако, как заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов талибов.