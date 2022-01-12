TCS Group создала дочернюю компанию в Сингапуре

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. TCS Group - головная структура "Тинькофф банка" - в рамках процесса международной экспансии создала в Сингапуре компанию Tinkoff Global PTE, сообщила ТАСС пресс-службе банка.

"Эта компания создана в рамках процесса международной экспансии группы. Как мы и говорили ранее, мы находимся в диалоге с регуляторами и участниками рынка в ряде быстрорастущих стран юго-восточной Азии", - отметили в пресс-службе.

Также представитель группы обратил внимание, что получение регуляторных одобрений, как правило, занимает много времени. "Как только мы получим конкретную информацию, мы обязательно расскажем", - добавил он.

Согласно списку аффилированных с банком лиц, компания Tinkoff Global PTE вошла в TCS Group в октябре 2021 года.

Ранее в ноябре содиректора группы Оливер Хьюз и Павел Федоров сообщили журналистам, что TCS Group рассматривает рынок Юго-Восточной Азии как перспективный. Также в ноябре Федоров отметил, что группа рассматривает несколько рынков в Юго-Восточной Азии, сказав, что для работы с местными регуляторами, прежде всего, на рынках Юго-Восточной Азии, сформировано бизнес-подразделение Tinkoff Global. Кроме того, в августе сообщалось о планах получить лицензию цифрового банка на Филиппинах через создание дочерней кредитной организации.