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СМИ: Узбекистан сократил экспорт электроэнергии в Афганистан на 60%

Ташкент объяснил такую ситуацию "техническими трудностями"

ТЕГЕРАН, 12 января. /ТАСС/. Национальная электроэнергетическая компания Афганистана (DABS) утверждает, что Узбекистан без согласования сократил экспорт в Афганистан электроэнергии на 60%. Об этом в среду сообщает телеканал Ariana News.

По информации компании, узбекская сторона объяснила такую ситуацию "техническими трудностями". В частности, проблемы технического характера обнаружены на электростанции Марджан, из-за чего она сократила экспорт.

В текущем режиме Афганистан будет получать энергию минимум ближайшие два или три дня. Столько времени, как проинформировала узбекская сторона, необходимо для ремонта. Между тем, по заявлению DABS, из-за сокращения импорта электричества в 16 провинциях страны нет электроэнергии, и по всей стране периодически происходят веерные отключения.

Афганистан закупает наибольшую часть электроэнергии в среднеазиатских странах, в частности в Узбекистане и Таджикистане. Из-за такой внушительной зависимости от импорта и перебоев с поставками в стране в пиковые сезоны потребления регулярно происходят отключения электричества.

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